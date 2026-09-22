Росія вдарила по Україні "Оніксами", "Калібрами" та "Шахедами": скільки цілей відбила ППО

Росія в ніч проти 22 вересня здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та 212 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони попередньо збили та подавили більшість цілей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки збила ППО?

У ніч проти 22 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та понад 200 ударних безпілотників. Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Сили ППО попередньо збили та подавили 186 повітряних цілей противника.

За даними Повітряних сил, російські військові атакували Україну протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М" / С-400 / KN-23 та чотирма крилатими ракетами "Калібр".

Також ворог застосував 8 безпілотників "Бандероль" / "Дань-Т" та 212 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, а також дрони-імітатори "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 1 "Калібр", 8 "Бандероль" / "Дань-Т" та 177 БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників противника на 22 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали уламки збитих повітряних цілей.

У Повітряних силах наголосили, що атака Росії триває, а в українському небі залишаються ворожі безпілотники, тому громадян закликали дотримуватися правил безпеки.

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Нагадаємо, вночі 22 вересня Росія масовано атакувала Дніпропетровщину, застосувавши балістичні ракети та близько 5 "Калібрів". Удари майже одночасно припали по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, де спалахнули пожежі. Вибухи також чули в низці населених пунктів Дніпропетровської, Полтавської та Запорізької областей.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, у Дніпрі внаслідок атаки постраждали 6 людей, двоє з них госпіталізовані. 25-річний чоловік перебуває у важкому стані, ще четверо постраждалих – у стані середньої тяжкості, одна людина лікуватиметься амбулаторно.