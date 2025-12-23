На Прикарпатті через масовану атаку у споживачів фіксують значні перепади напруги
- Вночі та зранку 23 грудня російські війська завдали масованого удару по енергосистемі України, що викликало перепади напруги в частині регіонів.
- Українцям радять вимикати чутливу електротехніку з розеток і обмежити користування потужними приладами до стабілізації ситуації в мережі.
Вночі та зранку 23 грудня російські війська вчергове завдали масованого удару по енергосистемі України. Внаслідок ворожої атаки в частині регіонів фіксують перепади напруги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".
Яка зараз ситуація зі світлом?
Енергетики повідомили, що через ранковий масований обстріл ситуація в енергосистемі залишається складною: у багатьох споживачів спостерігаються значні перепади напруги.
Для того, щоб вберегти техніку, українцям радять:
- вимкнути з розеток чутливу електротехніку: холодильник, бойлер, пральну машину, телевізор, комп’ютер тощо.
- не користуватися технікою, якщо мерехтить світло чи чутно тріскотіння;
- у випадку виникнення іскріння чи запаху горілого, негайно вимкнути автомати в щитку.
Просимо обмежити користування потужною технікою, не вмикайте багато електроприладів водночас до стабілізації ситуації в мережі,
– йдеться в дописі "Прикарпаттяобленерго".
Масований обстріл 23 грудня: коротко про головне
Під час атаки 23 грудня росіяни запустили 635 ударних безпілотників, близько 400 із них – "Шахеди", 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", а також 35 крилаті ракети типів Х-101, Іскандер-К.
Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України. Через це по всій країні вимушено вводять графіки аварійних відключень, які скасують після стабілізації ситуації.
На жаль, внаслідок атаки є втрати. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Житомирській області загинула дитина. Також є дві жертви у Київській та Хмельницькій областях.