Внаслідок масованої атаки Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужності, – МАГАТЕ

Зранку 23 грудня російські війська завдали масованого удару по енергосистемі України. Внаслідок ворожої атаки Хмельницька та Рівненська АЕС зменшили свої потужності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Які наслідки удару по енергетиці?

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність після цілеспрямованих атак на електричні підстанції.

За його словами, це ще більше ускладнює стабільність енергосистеми. У своїй заяві Гроссі також вкотре закликав "до військової стриманості, щоб запобігти ядерній аварії".

Важливо! Обстріл 23 грудня став дев'ятою з початку року масованою атакою на енергосистему України. По всій країні застосовували аварійні відключення електроенергії.

Внаслідок атаки Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області були майже повністю знеструмлені. Також проблеми в енергетичній сфері виникли на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Масована атака 23 грудня: що відомо?