Ракети майже одночасно залітали в Україну: Ігнат розкрив підступну тактику ворога

Уночі 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Окупанти навмисне запускали ракети так, аби їх було важче перехопити.

Про ворожу тактику ударів ракетами розповів в етері Київ24 начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Яку тактику використала Росія при запуску ракет?

За словами Ігната, ворог синхронізував запуски ракет, щоб перевантажити українську ППО.

Російські війська запускали ракети з різних напрямків так, щоб вони одночасно або майже одночасно заходили в український повітряний простір.

Так, за даними Повітряних сил, у ніч проти 24 травня ворог атакував 90 ракетами:

"Орешніком" з Капустиного Яру в Астраханській області;

2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з Липецької області;

3 протикорабельними ракетами 3М22 "Циркон" з Криму та Курської області;

30 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 з Брянська, Курська і Криму;

54 крилатими ракетами Х-101/ Іскандер-К/ Калібр з Вологодської, Курської областей і акваторії Чорного моря.

Ігнат підкреслив, що окрему небезпеку становлять ракети "Циркон". Раніше їх Росія запускала з Криму, а тепер може застосовувати й з північного напрямку, що скорочує час підльоту.

Довідка: "Циркон" – це гіперзвукова крилата ракета морського базування, яку Росія позиціонує як одну з найсучасніших у своєму арсеналі. Авіаексперт Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що "Циркон" може долетіти з Криму до Києва за 6 – 10 хвилин. Якщо це запуск з Курської області, то ракета долетить за 4 – 6 хвилин.

Окрім ракет, ворог також запустив 600 дронів різних типів.

Які наслідки масованої атаки на Київ 24 травня?

Більшість кількість засобів ураження цієї ночі летіла на Київ. У місті багато руйнувань цивільних об'єктів та культурних пам'яток.

Так, внаслідок масованого обстрілу понівечено:

Національний художній музей України та Національний музей "Чорнобиль";

будівлю МЗС;

Національну філармонію, Національну музичну академію та Київську оперу;

Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого;

Контрактовий дім та Поштову станцію;

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Загалом по Україні внаслідок атаки загинули 4 людей – у Києві та області, близько 100 постраждали.