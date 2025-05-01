У Миколаєві БпЛА влучив у 5-поверхівку: загинув чоловік, є постраждалі
- Унаслідок нічної атаки БпЛА в Миколаєві загинув 77-річний чоловік, постраждали 5 осіб/
- Зруйновано два поверхи п'ятиповерхового будинку.
Уночі Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Відомо про жертву, поранених і руйнування у Миколаєві.
Унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Наслідки обстрілу Миколаєва
Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 року народження. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.
Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.
Евакуйовано 210 мешканців.
Пожежа на місці прильоту у Миколаєві: дивіться відео
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на обстріл міста. Він уточнив, що внаслідок атаки на Миколаїв загину 77-річний чоловік. Серед поранених – 17-річний хлопець та ще дві жінки госпіталізовані. Вони перебувають у важкому стані. Ще двом людям допомога надана на місці.
Ворожий дрон влучив у житловий будинок / Фото ДСНС
До слова, внаслідок атаки у Київській області загинули три людини.