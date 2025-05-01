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24 Канал Новини України У Миколаєві БпЛА влучив у 5-поверхівку: загинув чоловік, є постраждалі
25 травня, 06:29
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У Миколаєві БпЛА влучив у 5-поверхівку: загинув чоловік, є постраждалі

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Унаслідок нічної атаки БпЛА в Миколаєві загинув 77-річний чоловік, постраждали 5 осіб/
  • Зруйновано два поверхи п'ятиповерхового будинку.

Уночі Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Відомо про жертву, поранених і руйнування у Миколаєві.

Унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Наслідки обстрілу Миколаєва

Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 року народження. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.

Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

Евакуйовано 210 мешканців.

Пожежа на місці прильоту у Миколаєві: дивіться відео

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на обстріл міста. Він уточнив, що внаслідок атаки на Миколаїв загину 77-річний чоловік. Серед поранених – 17-річний хлопець та ще дві жінки госпіталізовані. Вони перебувають у важкому стані. Ще двом людям допомога надана на місці.

Ворожий дрон влучив у житловий будинок / Фото ДСНС

 

До слова, внаслідок атаки у Київській області загинули три людини.