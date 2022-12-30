Понад 400 тисяч осіб досі без світла: Братчук розповів про наслідки ракетної атаки на Одещині
Джерело:Сергій Братчук
Вранці 29 грудня вороги вчинили чергову масовану атаку на територію України. Найбільші проблеми зі світлом після цього були на Заході країни, у Київські області та на Одещині.
Як Одеса бореться з наслідками ракетних ударів, розповів речник ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що були влучання в енергетичну інфраструктуру і тепер знадобиться час, аби все виправити.
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Першочергове завдання – заживити критичну інфраструктуру
Ворожа атака 29 грудня залишила понад 400 тисяч абонентів без світла на Одещині. Були влучання по енергетичній інфраструктурі регіону.
Через це потрібен певний час, щоб стабілізувати систему і повернутися до погодинних відключень. Варто зауважити, що найбільше постраждали Одеса та Одеський район. Зараз у регіоні діють екстрені знеструмлення.
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб поступово повернути електроенергію. Наразі першочергове завдання – заживити критичну інфраструктуру,
– пояснив Сергій Братчук.
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Масована ракетна атака 29 грудня: що відомо
- Перші сирени прозвучали в областях ще близько 6 ранку. Згодом, приблизно о 8 ранку, повітряна тривога поширилася на всю територію нашої держави. Почалася масована ракетна атака.
- У низці областей добре відпрацювала ППО. Вдалося збити аж 54 ракети з 69. Проте, на жаль, не минулося без влучань.
- У Києві від уламків ракет постраждали 4 людини та 21 житловий будинок. Водночас 40% споживачів столиці залишилися без світла після атаки.
- На Львівщині сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над областю. Дві пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.
- Без електропостачання залишилися понад 90% міста. Однак згодом світло почали подавати у помешкання.