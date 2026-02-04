Як виглядає ТЕЦ у Києві після нічного удару росіян: Шмигаль показав моторошні фото

В ніч на 3 лютого російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. Під ворожим ударом опинилася одна з київських ТЕЦ.

Про це повідомив Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Як зараз виглядає київська ТЕЦ?

Денис Шмигаль показав наслідки російської атаки генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який приїхав з візитом до Києва.

За словами міністра, ворог завдав ракетного удару по енергооб'єкту, який забезпечує теплом мешканців міста.

Обстріл був свідомий. Саме тоді, коли температура опустилася до -25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою,

– написав Шмигаль.

Він також акцентував на важливості посилення захисту об'єктів тепло- та електропостачання, включно з системами ППО та ракетами до них, адже Росія нарощує власне виробництво.

Як виглядає ТЕЦ після нічної атаки / Фото: Денис Шмигаль

Окрім цього, Рютте та Шмигаль обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. За словами міністра енергетики, обмін досвідом допоможе посилити захист інфраструктури.

