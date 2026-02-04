Як виглядає ТЕЦ у Києві після нічного удару росіян: Шмигаль показав моторошні фото
- В ніч на 3 лютого російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України, зокрема київську ТЕЦ, ракетами та дронами.
- Денис Шмигаль показав наслідки атаки генеральному секретарю НАТО Марку Рютте та акцентував на важливості посилення захисту енергетичних об'єктів від подібних загроз.
В ніч на 3 лютого російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. Під ворожим ударом опинилася одна з київських ТЕЦ.
Про це повідомив Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Як зараз виглядає київська ТЕЦ?
Денис Шмигаль показав наслідки російської атаки генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який приїхав з візитом до Києва.
За словами міністра, ворог завдав ракетного удару по енергооб'єкту, який забезпечує теплом мешканців міста.
Обстріл був свідомий. Саме тоді, коли температура опустилася до -25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою,
– написав Шмигаль.
Він також акцентував на важливості посилення захисту об'єктів тепло- та електропостачання, включно з системами ППО та ракетами до них, адже Росія нарощує власне виробництво.
Як виглядає ТЕЦ після нічної атаки / Фото: Денис Шмигаль
Окрім цього, Рютте та Шмигаль обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. За словами міністра енергетики, обмін досвідом допоможе посилити захист інфраструктури.
Що відомо про атаку 3 лютого?
У ніч проти 3 лютого ворог запустив по Україні понад 520 ракет і дронів. Основними цілями стали енергооб'єкти на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Одещині.
Компанія "Євро-реконструкція" повідомила, що під удар росіян потрапила Дарницька ТЕЦ у Києві. Відомо, що пошкодження суттєві, тому відновлення відбуватиметься поетапно після ретельної перевірки обладнання.
Після атаки Росії 3 лютого без опалення залишилися близько 1100 будинків. Щоб уникнути розмерзання систем, зранку в них злили воду з опалення.