Укр Рус
24 Канал Новини України Як виглядає ТЕЦ у Києві після нічного удару росіян: Шмигаль показав моторошні фото
4 лютого, 10:52
3

Як виглядає ТЕЦ у Києві після нічного удару росіян: Шмигаль показав моторошні фото

Поліна Буянова
Основні тези
  • В ніч на 3 лютого російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України, зокрема київську ТЕЦ, ракетами та дронами.
  • Денис Шмигаль показав наслідки атаки генеральному секретарю НАТО Марку Рютте та акцентував на важливості посилення захисту енергетичних об'єктів від подібних загроз.

В ніч на 3 лютого російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. Під ворожим ударом опинилася одна з київських ТЕЦ.

Про це повідомив Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Читайте також Секрет для ворога: Зеленський відмовився розповісти, як Україна відреагує на удар по енергетиці 

Як зараз виглядає київська ТЕЦ?

Денис Шмигаль показав наслідки російської атаки генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який приїхав з візитом до Києва.

За словами міністра, ворог завдав ракетного удару по енергооб'єкту, який забезпечує теплом мешканців міста.

Обстріл був свідомий. Саме тоді, коли температура опустилася до -25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, 
– написав Шмигаль.

Він також акцентував на важливості посилення захисту об'єктів тепло- та електропостачання, включно з системами ППО та ракетами до них, адже Росія нарощує власне виробництво.

Як виглядає ТЕЦ після нічної атаки / Фото: Денис Шмигаль

Окрім цього, Рютте та Шмигаль обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. За словами міністра енергетики, обмін досвідом допоможе посилити захист інфраструктури.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що відомо про атаку 3 лютого?

  • У ніч проти 3 лютого ворог запустив по Україні понад 520 ракет і дронів. Основними цілями стали енергооб'єкти на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Одещині.
     

  • Компанія "Євро-реконструкція" повідомила, що під удар росіян потрапила Дарницька ТЕЦ у Києві. Відомо, що пошкодження суттєві, тому відновлення відбуватиметься поетапно після ретельної перевірки обладнання.
     

  • Після атаки Росії 3 лютого без опалення залишилися близько 1100 будинків. Щоб уникнути розмерзання систем, зранку в них злили воду з опалення.