Били по цивільних у Львові, Кривому Розі, Києві й інших містах: усе про атаку росіян 4 вересня

У ніч проти 4 вересня окупанти вкотре атакували Україну. Російські загарбники вдалися до звичної тактики, завдаючи ударів дронами-камікадзе й ракетами.

Під ворожим ударом опиналася низка міст і, на жаль, є руйнування, постраждалі цивільні й загиблі. Усе, що відомо про терористичну атаку ворога 4 вересня – передає 24 Канал.

Важливо У Львові через удар пошкодило житлові будинки, є поранені й жертви: що відомо про атаку на місто

Росія завдала комбінованого удару

Ворог вкотре вдався до своєї звичної тактики – комбінованого удару. Так, пізно ввечері 3 вересня, о 22:46, Повітряні сили повідомили, що ворог запустив ударні дрони-камікадзе. Під загрозою спершу опинилася Сумщина, однак тривога поширилася й на інші області.

О 01:52 4 вересня Повітряні сили повідомили, що з аеродрому "Оленья" злетіли 5 бортів Ту-95МС й тримали курс в район пускових рубежів. До того ж, існувала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

О 4:42 підтвердилася інформація про пуски ракет – перша група перетнула повітряний простір України в Чернігівській області.

Ба більше, окупанти вирішили використати весь арсенал, тому о 05:38 стало відомо про зліт МіГ-31К, а згодом – і про пуск "Кинджалів". За 10 хвилин, 05:48 російські загарбники також підняли 2 борти Ту-22М3 й здійснили пуски ракет Х-22.

Ракетами різних типів та дронами-камікадзе ворог масовано атакував різні міста України. На жаль, відомо про руйнування та постраждалих.

У Львові десятки постраждалих і серйозні руйнування

Росія 4 вересня прицільно били по Львову. Ворог атакував місто ракетами й дронами-камікадзе, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, внаслідок ворожої атаки є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Також значні пошкодження зафіксували в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Окрім того, пошкоджено 2 навчальних заклади – початкову школу "Арніка" та ліцей №17.

Моторошні наслідки атаки на Львів – більше у галереї

На жаль, у Львові є жертви та постраждалі. Станом на 09:00 4 вересня відомо про 7 загиблих, серед яких – троє дітей. Щонайменше 38 людей – постраждали внаслідок атаки.

Через ворожу атаку у Львові на деякий час перекрили для проїзду кілька вулиць. Так, буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.

Тривають розбори завалів, якщо говорити про самі об'єкти, то це понад 50 об'єктів уражені по місту Львову. Це історична спадщина, серце нашого міста. Дві школи сьогодні однозначно не працюють сьогодні, дві медичні установи зазнали уражень, я мовчу про кількість вікон, які повилітали. Відселяти людей будемо з шести будинків як тільки рятувальники дадуть добро. Біда. Дуже багато уражень,

– розповів Садовий про наслідки атаки.

Окупанти били по центру Кривого Рогу

Російські загарбники завдали ракетних ударів і по Кривому Рогу. Так, Повітряні сили попереджали про 2 крилаті ракети в напрямку міста. Близько о 06:20 у місті пролунали потужні вибухи.

Олександр Вілкул повідомив, що окупанти цинічно атакували цивільну інфраструктуру в центрі міста. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.

На жаль, у Кривому Розі є постраждалі. Станом на 08:00 відомо про 5 постраждалих, але їхній стан не тяжкий. Так, внаслідок атаки постраждали жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік і 10-річна дівчинка.

Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома,

– повідомили в ОВА.

Наразі в Кривому Розі відкрили штаб допомоги людям, де будуть приймати заяви на матеріальну допомогу та видавати будматеріали. Через ранкову атаку у місті є зміни в русі громадського транспорту. Зокрема, тимчасово припинено рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників.

Вагони маршрутів №2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний – площа Домнобудівників,

– повідомив Вілкул.

Наслідки атаки у Кривому Розі – більше у галереї

Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені 4 навчальні заклади, автомобілі, аптека й магазини. Під ударом опинилася й будівля готелю, де серйозні руйнування – будівля з 3 по 1 поверхи зруйнована.

Росіяни комбіновано атакували Київ

Російські загарбники завдали комбінованого удару по Києву й області. Так, ворог запускав у напрямку столиці "Шахеди" й ракети.

Як повідомили в Київській ОВА, в області працювали сили ППО і є збиті цілі.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Про постраждалих інформація не надходила.

Наслідки атаки в інших містах України

Вдосвіта лунали вибухи у Рівному й Луцьку. Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки ворожої атаки.

Також ворог атакував і Сумщину. Уночі окупанти атакували область дронами-камікадзе типу "Шахед". Крім того, пізно ввечері 3 вересня Росія завдала авіаудару по будівлі університету в Сумах.