У Києві загинула людина, по Чернігову били ракетами: які наслідки масованої атаки 5 січня

Російська армія застосувала різні види засобів повітряного нападу проти України вночі та зранку 5 січня. Першу інформацію про наслідки публікують військові адміністрації постраждалих регіонів.

Це, зокрема, Київ та Київська область, Чернігів та інші. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки У небі літають "Шахеди", можливий ракетний обстріл: де зараз тривога в Україні

Які наслідки масованої атаки на Україну 5 січня?

04:35, 05 січня Чернігівська область. Обленерго пише, що пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у сусідній області, знеструмлені абоненти міста Славутич. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт. 04:30, 05 січня Київська область. ОВА пише про масовану атаку на цивільну та критичну інфраструктуру. У Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Загалом у районі пошкоджено 7 приватних і 1 багатоповерховий житлові будинки, гаражі, 2 автомобілі, виробничі та складські приміщення. Знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури на резервному живленні, тобто місто з теплом та водою. 03:45, 05 січня Київ. Влада інформує про пожежу в Оболонському районі. Горів приватний медичний заклад, у будівлі проводять евакуацію людей. Унаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надали допомогу на місці. Також вже відомо, що загинула одна людина, як інформує КМВА. 03:15, 05 січня Чернігів. МВА інформує, що ворог атакував місто балістичними ракетами та БпЛА. Постраждало, зокрема, одне з підприємств, також виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів та в приватному будинку у прилеглій громаді.

