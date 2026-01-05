Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві загинула людина, по Чернігову били ракетами: які наслідки масованої атаки 5 січня
5 січня, 03:58
6

У Києві загинула людина, по Чернігову били ракетами: які наслідки масованої атаки 5 січня

Олесь Друкач

Російська армія застосувала різні види засобів повітряного нападу проти України вночі та зранку 5 січня. Першу інформацію про наслідки публікують військові адміністрації постраждалих регіонів.

Це, зокрема, Київ та Київська область, Чернігів та інші. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки У небі літають "Шахеди", можливий ракетний обстріл: де зараз тривога в Україні 

Які наслідки масованої атаки на Україну 5 січня?

 

04:35, 05 січня

Чернігівська область. Обленерго пише, що пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у сусідній області, знеструмлені абоненти міста Славутич.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

04:30, 05 січня

Київська область. ОВА пише про масовану атаку на цивільну та критичну інфраструктуру.

У Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

Загалом у районі пошкоджено 7 приватних і 1 багатоповерховий житлові будинки, гаражі, 2 автомобілі, виробничі та складські приміщення. 

Знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури на резервному живленні, тобто місто з теплом та водою.

03:45, 05 січня

Київ. Влада інформує про пожежу в Оболонському районі. 

Горів приватний медичний заклад, у будівлі проводять евакуацію людей. Унаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надали допомогу на місці. 

Також вже відомо, що загинула одна людина, як інформує КМВА.

03:15, 05 січня

Чернігів. МВА інформує, що ворог атакував місто балістичними ракетами та БпЛА. 

Постраждало, зокрема, одне з підприємств, також виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів та в приватному будинку у прилеглій громаді.

Зверніть увагу! Найважливіше про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, також про вибухи та їхні наслідки можна прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.