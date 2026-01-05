У Києві загинула людина, по Чернігову били ракетами: які наслідки масованої атаки 5 січня
Російська армія застосувала різні види засобів повітряного нападу проти України вночі та зранку 5 січня. Першу інформацію про наслідки публікують військові адміністрації постраждалих регіонів.
Це, зокрема, Київ та Київська область, Чернігів та інші. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Які наслідки масованої атаки на Україну 5 січня?
Чернігівська область. Обленерго пише, що пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у сусідній області, знеструмлені абоненти міста Славутич. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт. Київська область. ОВА пише про масовану атаку на цивільну та критичну інфраструктуру. У Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Загалом у районі пошкоджено 7 приватних і 1 багатоповерховий житлові будинки, гаражі, 2 автомобілі, виробничі та складські приміщення. Знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури на резервному живленні, тобто місто з теплом та водою. Київ. Влада інформує про пожежу в Оболонському районі. Горів приватний медичний заклад, у будівлі проводять евакуацію людей. Унаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надали допомогу на місці. Також вже відомо, що загинула одна людина, як інформує КМВА. Чернігів. МВА інформує, що ворог атакував місто балістичними ракетами та БпЛА. Постраждало, зокрема, одне з підприємств, також виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів та в приватному будинку у прилеглій громаді.
