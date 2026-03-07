Масована атака пошкодила залізничну інфраструктуру: УЗ вказала, де будуть затримки поїздів
- Масована атака Росії призвела до пошкодження залізничної інфраструктури.
- У кількох областях на Заході України це спричинило затримки та зміни у русі поїздів.
Росія масовано атакувала Україну вночі 7 березня. Серед наслідків є й пошкодження залізниці, а отже й зміни у графіку руху поїздів.
Де саме це відбудеться, повідомила Укрзалізниця. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Масована атака: де будуть зміни у русі поїздів через пошкодження залізниці?
Укрзалізниця інформує, що внаслідок масованої ворожої атаки, яка сталася вночі 7 березня, є пошкодження залізничної інфраструктури.
Відтак низка поїздів у Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях вимушено змінять маршрути. Це, на жаль, означає і затримки.
Та моніторинговим групам УЗ при цьому вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет. Найгіршого вдалося уникнути.
Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій – найгіршого вдалося уникнути завдякі злагодженій роботі залізничників та вправності Сил оборони,
– написали в Укрзалізниці у соціальних мережах.
Резервні тепловози вже на знеструмлених ділянках, огляд і ремонт також триває.
Де лунали вибухи цієї ночі?
Ворог атакував Київ і область, це були балістичні ракети та дрони. Також і Харків зазнав масованого удару цією самою зброєю.
У Вінницькій області гриміли вибухи через "Шахеди", під масовану атаку БпЛА потрапила й Одеса.
А на Буковину, зокрема на місто Новодністровськ, летіли БпЛА та крилаті ракети типу "Калібр".