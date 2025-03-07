"Це був перший такий потужний удар": якими ракетами росіяни атакували Тернопільщину 7 березня

Росія атакувала Тернопільщину ракетами. В ОВА розповіли деталі ворожого удару по критичному об'єкту.

Глава ОВА В'ячеслав Негода виступив на брифінгу, під час якого розповів, чим саме били окупанти по Тернопільщині. Чиновник уточнив, що "це був перший такий потужний удар такою кількістю ракет", передає 24 Канал.

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Чим вдарила Росія

Негода повідомив, що росіяни спрямували ракети на один із дуже важливих критичних об'єктів Тернопільської області. Туди летіло сім ракет типу "Калібр". 5 з ракет було збито силами ППО, але дві в об'єкт, внаслідок чого відбулося загорання газу. Наразі пожежа ліквідована. Жертв і поранених немає.

Крім 5 ракет, ППО також збили ще один "Шахед".

Глава ОВА уточнив, що є небезпека падіння тиску у газотранспортній мережі у багатьох населених пунктах, а відповідно поява проблем із постачанням газу. Облгаз вже відключив непобутових споживачів. Можливі також обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться.