Масована атака БпЛА на Дніпро: у місті кілька пожеж, відомо про загиблого

Росія здійснила кілька масованих атак "Шахедами" на Україну пізно ввечері 29 квітня. Серйозно постраждало Дніпро.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. До слова, також під масованою атакою був Харків, де зафіксовано 16 ударів та десятки постраждалих.

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Що відомо про атаку на Дніпро

О 23:31 Сергій Лисак розповів, що унаслідок атаки ударних БпЛА типу "Шахед" по Дніпру зафіксовано кілька пожеж та пошкоджено приватні будинки.

На жаль, відомо про загиблого,

– також написав він.

Інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати. Влада закликала перебувати у безпечних місцях у випадку загрози.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що перші вибухи у Дніпрі пролунали близько 22:38. Загалом їх налічувалося щонайменше 10.