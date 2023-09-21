Масована атака: у деяких мікрорайонах Святошинського району Києва немає світла та води
Джерело:Віталій Кличко
Зранку 21 вересня у Києві пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок цього у деяких районах немає світла та води.
Попередньо, у столиці потужно працювала наша ППО. Наслідки атаки – наразі уточнюють.
Важливо У Києві пролунали вибухи: працює ППО, не покидайте укриттів і не стійте біля вікон
У Києві зникли світло та вода
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води.
Екстрені служби працюють,
– зазначив він.
Згодом Кличко повідомив, що у Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
До речі, у КМВА повідомили, що у Києві внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Усі екстрені служби слідують на місця. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
Кличко уточнив, що у Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Наразі інформації про постраждалих немає.
"Рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Є звернення до медиків. У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає", – наголосив міський голова столиці.
Попередня масована атака України: що відомо
- У ніч на 20 вересня противник застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".
- Усього було зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними близько 24) з південно-східного та північного напрямків.
- Унаслідок бойової роботи 17 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
- На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.