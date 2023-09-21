Масована атака: у деяких мікрорайонах Святошинського району Києва немає світла та води

Зранку 21 вересня у Києві пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок цього у деяких районах немає світла та води.

Попередньо, у столиці потужно працювала наша ППО. Наслідки атаки – наразі уточнюють.

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У Києві зникли світло та вода

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води.

Екстрені служби працюють,

– зазначив він.

Згодом Кличко повідомив, що у Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

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До речі, у КМВА повідомили, що у Києві внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Усі екстрені служби слідують на місця. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Кличко уточнив, що у Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Наразі інформації про постраждалих немає.

"Рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Є звернення до медиків. У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає", – наголосив міський голова столиці.

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