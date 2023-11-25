Президент Латвії показав, як перебував в укритті у Києві під час масованої атаки дронів

Напередодні латвійський президент Едгарс Рінкевичс приїхав у Київ. У ніч проти 25 листопада під час наймасованішої атаки дронами на столицю він ще перебував в Україні.

Президент Латвії показав, як вони перебували в укритті. У підписі під фотографією високопосадовець зазначив, що кадри зроблені о 5:10 25 листопада.

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Президент Латвії показав, як перебував в київському укритті

25 листопада, 05:10 ранку, Київ,

– написав Едгарс Рінкевичс.



Президент Латвії показав, як перебував в укритті під час атаки дронами / Фото соцмережі Х, відомій як твітер

До речі, 24 листопада Едгарс Рінкевичс під час візиту в Україну:

відвідав декілька об'єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії;

зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним двосторонні відносини та підтримку з боку ЄС і НАТО.

Останні заяви президента Латвії

Едгардс Рінкевичс заявив в ефірі телеканалу TV3, як пише Delfi, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України. Латвійський президент сказав, що хочемо ми цього чи ні, проте Європа повинна озброюватися.

На пресконференції з Володимиром Зеленським президент Латвії запевнив, що Європейський Союз, попри спротив окремих держав-членів, ухвалить усі позитивні для України рішення.

Іноді доводиться витрачати чимало зусиль, чимало часу. І, на жаль, певною мірою, це дуже дратує. Нам усім треба ухвалити певне рішення швидко, адже Україна потребує цієї підтримки, а політичний процес є тривалим. Але врешті-решт рішення ухвалюються,

– запевнив політик.

На його думку, можливо, ЄС знадобиться більше обговорень, більше часу, проте єдність Європейського Союзу залишиться й він зможе ухвалити необхідні рішення, не тільки щодо підтримки України, а й щодо переговорного процесу з нашою країною.