Росія випустила по Україні 410 дронів за день: ППО знешкодила 336 безпілотників

Протягом дня 12 вересня російські війська випустили по території України 410 ударних БпЛА, серед яких 37 були реактивними. Силам протиповітряної оборони вдалося збити та заглушити 336 ворожих дронів, зокрема 23 реактивні апарати.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Які подробиці обстрілу?

Масштабна повітряна атака тривала з 6:30 до 18:00. Упродовж цього часу противник застосовував як стандартні ударні БпЛА, так і реактивні безпілотники підвищеної швидкості.

Згідно з інформацією військових, протиповітряна оборона знешкодила більшість повітряних цілей. Попри це, зафіксовано влучання 21 ударного дрона противника.

Збиті цілі / ПС

Ситуація в повітрі станом на вечір

Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалося близько 55 безпілотників. Водночас до повітряного простору країни продовжували заходити нові групи ворожих апаратів.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Де фіксували наслідки обстрілів?

Протягом ночі постраждала Одещина. В обласному центрі стався приліт по житловому будинку – поранені понад 30 людей. Під ударом був і Чорноморськ. Ворог атакував також Запоріжжя, зокрема Запоріжсталь, Кривий Ріг, Харків, Київщину.

Російські дрони дісталися й до Заходу: є пошкодження АЗС на Житомирщині й Рівненщині. Вибухи гриміли й у Луцьку та Ковелі. Відомо, що окупанти поцілили в пасажирський потяг.