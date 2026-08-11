Енергетика Києва може стати головною ціллю Путіна: ISW попередив про загрозу

Росія нарощує виробництво балістичних ракет, щоб максимально використати вразливість української ППО через дефіцит ракет для Patriot. У Кремлі вірять, що ракетними ударами зможуть зламати опір українців.

Нарощування виробництва балістичних ракет показує, що Путін розраховує скористатися дефіцитом ракет для Patriot, щоб змусити Україну прийняти його вимоги. Про це зазначать аналітики Інституту вивчення війни.

Як Путін планує схилити Україну до капітуляції?

Глава Кремля впевнений, що Росія може виграти війну на виснаження. Тому Путін планує діяти за наступною стратегією: безперервно просуватися на фронті, одночасно завдаючи ударів по українських містах та інфраструктурі.

У такий спосіб російський диктатор прагне виснажити можливості України захищатися та одночасно послабити підтримку Києва з боку Заходу.

Аналітики вважають, що Путін не погодиться на серйозні переговори та суттєві компроміси, доки вірить, що Росія може досягти своїх цілей військовим шляхом.

Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot дає Росії можливість завдати Україні дуже серйозної шкоди протягом майбутньої зими. Це, своєю чергою, може відтермінувати змістовні переговори та ще більше затягнути війну,

– підсумовують в ISW.

Нагадаємо, що 9 серпня у МЗС Росії вкотре нагадали, що Кремль не відмовляється від своїх максималістських вимог. Там відкинули ідею "замороження лінії фронту" та наполягли на усуненні "першопричин" війни.

Що стане головною ціллю балістичних атак Росії?

Взимку 2026 – 2027 років Росія, ймовірно, посилить удари по енергетичній інфраструктурі України.

Відомо, що Кремль найближчими тижнями планує масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі Києва. Росія хоче завадити Україні відновити пошкоджені енергетичні об'єкти, скориставшись нестачею ракет для перехоплення балістики.

Ексрадник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов 10 серпня попередив, що російські війська збільшать кількість атак на українську енергетику.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні фактично не залишилося неушкоджених електростанцій.

Як Росія нарощує запаси балістики?

За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, з квітня Росія активно нарощує виробництво балістичних і крилатих ракет, користуючись дефіцитом ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.

З квітня до липня Росія більш ніж утричі збільшила кількість запусків балістичних ракет по Україні. При цьому станом на 3 серпня вона вже виконала річний план виробництва ракет "Циркон" та "Онікс", а щомісячний план випуску основних типів ракет перевищує на 10 – 20%.

Ворог не витрачає старі ракетні запаси, а використовує нові ракети з виробництва. Це дозволяє їй накопичувати боєприпаси для можливих масштабних атак у майбутньому.

За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, зараз Росія може одночасно запустити до 77 ракет різних типів і працює над збільшенням цього показника до 200.