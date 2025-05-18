Масована атака на Київщину: рятувальники показали фото наслідків

В ніч 18 травня російські війська запустили по Україні майже 300 дронів-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблі та потерпілі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки атаки БпЛА на Київщині

Внаслідок нічної масованої атаки на Київщині рятувальники зафіксували руйнування та пожежі в кількох громадах. На жаль, також є жертви.

В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, загинула жінка 1997 року народження, поранені троє осіб (1966, 1964 року народження та дитина 2019 року народження),

– повідомили в ДСНС.

За словами рятувальників, на Київщині було пошкоджено багатоповерхівку, також горіли гаражі.

У Фастівському районі було зруйновано склад та господарчу будівлю. До того ж виникла пожежа у медцентрі площею 5000 квадратних метрів.

Наразі на місцях атаки працюють 55 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС. Інформація щодо загиблих та потерпілих ще уточнюється.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вночі 18 травня під ударом російських "Шахедів" був також Київ. Зранку стало відомо про пошкодження в Солом'янському районі столиці. Через атаку там було понівечено скління вікон квартири житлового будинку, постраждалих немає.