В Одесі внаслідок атаки спалахнули пожежі, постраждали люди: є аварійні відключення

В Офісі президента повідомили, що внаслідок атаки на Одесу увечері 20 березня спалахнули пожежі. Також є інформація про постраждалих, наразі відомо, що поранення отримали 3 людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Зауважимо, що ввечері у місті пролунало майже 20 гучних вибухів під час російської атаки.

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Які наслідки атаки на Одесу

Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів.

Постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина.

Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі,

– ідеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Одесі через атаку загоряння виникли на території підприємства, у багатоквартирному житловому будинку, а також у будівлі торгового центру.

Крім того, у ДТЕК повідомили про локальні аварійні відключення світла в Приморському, Пересипському та Київському районах. Атаку прокоментував і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Одеса, тримайтесь. Росія зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами – намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу за допомогою дронів, у місті чули близько 18 вибухів. У Повітряних силах незадовго до цього застерігали про групу ворожих безпілотників, яка рухалася з акваторії Чорного моря у напрямку регіону.