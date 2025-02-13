Масована атака по Дніпропетровщині: де спалахнули пожежі та які наслідки

Агресор знову масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Через це у Дніпрі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, є поранені.

Внаслідок атаки росіян поранення отримали дні жінки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину

Внаслідок удару БпЛА у Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа.

Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Є ушкодження інфраструктури у Самарівському районі, де також спалахнула пожежа. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Понівечений багатоквартирний будинок, адмінбудівля та господарські споруди.

Під ударом була і Нікопольщина. Ворог застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Там поранення отримала 64-річна жінка, яку госпіталізували. Пошкоджено господарську споруду.

Вранці гучно було і в Синельниківському районі. Там також понівечена інфраструктура. Попередньо, загиблих і поранених немає.

У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі,

– повідомили у ОВА.

Сили ППО на Дніпропетровщині знищили 11 ворожих дронів.

Наслідки удару по Дніпру

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, Росія атакувала безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини.