Масована атака по Дніпропетровщині: де спалахнули пожежі та які наслідки
- У Дніпрі внаслідок атаки дронів-камікадзе пошкоджено інфраструктурний об'єкт і сталася пожежа, поранено двох жінок.
- У Нікопольщині знищено автівку та пошкоджено будівлі, поранено 64-річну жінку.
- Атака здійснювалася дронами-камікадзе і важкою артилерією, точні наслідки ще уточнюються.
Агресор знову масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Через це у Дніпрі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, є поранені.
Внаслідок атаки росіян поранення отримали дні жінки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину
Внаслідок удару БпЛА у Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа.
Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Є ушкодження інфраструктури у Самарівському районі, де також спалахнула пожежа. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Понівечений багатоквартирний будинок, адмінбудівля та господарські споруди.
Під ударом була і Нікопольщина. Ворог застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Там поранення отримала 64-річна жінка, яку госпіталізували. Пошкоджено господарську споруду.
Вранці гучно було і в Синельниківському районі. Там також понівечена інфраструктура. Попередньо, загиблих і поранених немає.
У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі,
– повідомили у ОВА.
Сили ППО на Дніпропетровщині знищили 11 ворожих дронів.
Наслідки удару по Дніпру
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, Росія атакувала безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини.