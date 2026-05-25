Z-блогери не приховують свого обурення: ISW пояснив, навіщо Путін завдав масований удар по Києву

24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак по Києву. Чимало Z-блогерів не зрозуміли логіки цього удару.

Під час атаки ворожі снаряди пошкодили низку урядових будівель та культурних об'єктів у центрі української столиці. Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на те, що Росія раніше погрожувала масовано вдарити по "центрах ухвалення рішень" у Києві, але якщо той атакує парад у Москві на 9 травня.

Навіщо Путін вдарив по Києву 24 травня?

Втім, тоді за втручання президента США Дональда Трампа Росія та Україна домовилися про триденне перемир'я на 9 – 11 травня. Володимир Зеленський видав офіційний наказ, у якому дозволив росіянам провести свій парад. І він таки відбувся, щоправда доволі куций.

Перед 9 травням окупанти також погрожували вдарити по Україні "Орешником", якщо та наважиться зірвати парад у Москві. У такий спосіб Кремль, ймовірно, намагався приховати власну слабкість і нездатність надійно захистити свій тил від українських ударів.

Зрештою, окупанти таки вдарили "Орешником" по Білій Церкві під час масованої атаки 24 травня.

ISW пояснює, що масований удар по Києву, ймовірно, був спробою Володимира Путіна "відмити" приниження, пов'язане з парадом до Дня перемоги. Диктатор хотів продемонструвати силу після події, яку нещадно критикували Z-блогери та жителі країни-агресорки.

Атака на Київ також показала, що Путін не дотримується жодних домовленостей, якщо вони не вигідні йому.

Замість захвату Путін знову отримав багато критики

Втім, найбільша атака на Київ не справила особливого враження на Z-блогерів, як того, напевно, очікував диктатор. Так звані російські воєнкори різко розкритикували удари 24 травня, назвавши їх дорогими і водночас такими, що не мають військової користі.

Обурилися росіяни і через удар "Орешником" по гаражах у Білій Церкві. Вони сприйняли цю атаку як даремну витрату грошей заради гарної картинки.

Z-блогери підкреслили, що розтринькування дороговартісних ракет відбувається на тлі невдач окупантів на фронті. Один із них заявив, що російське військове командування помиляється, коли віддає перевагу дорогим ударам, замість того щоб забезпечити фронт достатньою кількістю FPV-дронів, у яких Україна має перевагу.

Інший блогер стверджував, що українські сили успішно уражають російські логістичні об'єкти на окупованих територіях, і що російські удари по Києву не зможуть зупинити ці атаки.

Російське військове керівництво, ймовірно, завдало ударів по Києву, намагаючись марно відвернути увагу від своїх невдач на фронті та продемонструвати силу як внутрішній, так і міжнародній аудиторії,

– дійшли висновку аналітики Інституту вивчення війни.

Як у Росії пояснили масовану атаку на Київ?

Зауважимо, напередодні масованого удару по Києву у Кремлі вже готували інформаційне підгрунття для нього.

22 травня Генштаб ЗСУ атакував один зі штабів підрозділу "Рубікон" у Старобільську. Втім, Путін заявив, що то був гуртожиток коледжу, і там загинули підлітки. Він назвав це "терактом" і заявив, що "обмежитися заявами неможливо". А після наказав міноборони Росії підготувати "відповідь".