Влучання у багатоповерхівку та пожежі: що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва

Російська армія запустила по Києву багато балістичних ракет та інші засоби повітряного нападу. Ця масована повітряна атака мала жахливі наслідки.

Про них інформує місцева влада, зокрема міський голова Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про наслідки масованих ударів ворога по Києву 6 липня?

03:53, 06 липня Внаслідок атаки постраждало вже 5 людей. 03:52, 06 липня У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку. У Подільському – падіння уламків на один із житлових комплексів. 03:26, 06 липня Київська область. ОВА пише, є постраждалі внаслідок атаки. У Бучанському районі 3 людей у лікарні. 03:17, 06 липня КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки також постраждала 25-поверхівка на рівні 16 поверху. 03:16, 06 липня Кличко: троє постраждалих у столиці. Одну жінку медики госпіталізували. Двом іншим надали допомогу амбулаторно. 02:44, 06 липня У Подільському районі сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі ще за однією адресою. Там також палають автівки. 02:29, 06 липня У Подільському районі, попередньо, уламки впали ще на один житловий будинок. У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову. 02:15, 06 липня Інформація від Віталія Кличка: У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою загоряння складського приміщення. А також падіння уламків на відкритій території. У Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7 – 9 поверхів заблоковані люди. Також падіння уламків на територію гаражного кооперативу. 02:10, 06 липня Падіння уламків у Голосіївському районі. 02:08, 06 липня КМВА: у Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку. За іншою адресою пошкоджені гаражі. Інформацію про постраждалих уточнюють. 02:00, 06 липня Після 1 ночі у Києві оголосили повітряну тривогу. Ворог почав запускати у бік столиці балістичні ракети. Також виникла загроза від крилатих ракет повітряного й морського застосування, і небезпека від БпЛА.

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