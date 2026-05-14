Масований удар по Україні: Повітряні сили показали, як збивали ворожі цілі – потужні кадри

Росія 13 та 14 травня завдала комбінованого удару по Україні, використавши ракети та дрони різних типів. Ворожі цілі героїчно відбивали наші захисники.

Як захисники відбивали ворожі атаки 13 і 14 травня?

Повітряні сили показали бойову роботу військових 160 зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" під час ворожого комбінованого удару 13 – 14 травня. На кадрах захисники знищують ворожі дрони типу "Шахед", які летіли атакувати Південь нашої держави.

Окремо Повітряні сили показали роботу захисників із Зенітної ракетної Львівської бригади імені І. Виговського Повітряного командування "Захід". На кадрах показаний момент збиття ворожої повітряної цілі.

До речі, військовий оглядач Василь Пехньо зауважив в етері 24 Каналу, що понад 1 500 дронів, які атакували Україну 13 і 14 травня, це рекорд. За словами експерта, особливість атаки також полягає у тому, що росіяни активніше використовували прикордоння: "Шахеди" проходили фактично над територією Білорусі, Молдови, Румунії.

Які деталі наймасованішої атаки ворога по Україні?

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що у ніч проти 14 травня Росія завдала одного з найпотужніших комбінованого масованого удару по Україні. Під час атаки ворог застосовував ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети, а також реактивні дрони та баражувальні боєприпаси. Українська ППО працювала майже безперервно упродовж усієї ночі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічні війська зафіксували 731 засіб повітряного нападу, з яких 693 цілі були збиті або приглушені силами ППО, авіацією та підрозділами РЕБ. Серед перехоплених цілей – крилаті ракети Х-101, балістичні ракети "Іскандер-М" і С-400, а також сотні ударних БпЛА типу "Шахед" та інших модифікацій.

Російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України, залишивши без світла частину споживачів у 11 областях та Києві. Енергетики радять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години.

У Києві внаслідок російської атаки є влучання у багатоповерховий будинок, де повністю знищено цілий під'їзд з 9 по 1 поверхи. Наразі відомо про 16 загиблих у столиці, але пошуково-рятувальна операція ще триває, тож ця кількість може зрости.