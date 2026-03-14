Потужна атака по 2 точках: авіаексперт розкрив особливість нічного масованого удару

Росія уночі 14 березня здійснила комбіновану масовану атаку по території України. Найбільше кількість ворожих повітряних засобів була спрямована на Київ та Київську область. Росіяни намагалися уразити саме енергетичні об'єкти.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зазначивши, якої мети намагався досягти противник своїми ударами. Окрім енергетики, Росія вночі атакувала українську залізницю, зокрема на Харківщині і в Криворізькому районі.

Для чого росіяни атакували об'єкти на Київщині?

Криволап наголосив, що вночі 14 березня відбулась одна із найпотужніших саме ракетних атак щодо концентрації, по засобах ураження та по напрямках за останній час. Ракети і дрони летіли на південь, на північ, на схід. Ворог запускав і "Циркони", і "Іскандери", і "Калібри". Також ракети Х-101, які везли із Далекого Сходу.

Все це було фактично сконцентровано в одному місці – Києві та Київській області. Особливо у 2 точках – Трипіллі та Наливайківці,

– наголосив авіаексперт.

Важливо! Росіяни поцілили по Трипільській ТЕС та по підстанції у Наливайківці. Ця підстанція з'єднує Київ з Рівненською АЕС.️

По Наливайківці ворог намагався вдарити дуже багато разів. Однак Укренерго, за його словами, добре підготувалося. Там стоїть ППО і всі атаки відбиваються.

Росіяни намагалися зараз розтягти увагу української ППО на ці два енергетичних об'єкти для того, щоб зменшити можливості захисту по саме Наливайківці,

– пояснив Костянтин Криволап.

Однак росіяни, судячи з усього, своєї мети не досягли. Є серйозні ураження, імовірно, від падіння усього, що могло впасти, у Броварах. Але все ж таки Україна змогла захиститися, тому що, як зауважив авіаексперт, Наливайківка для нас дуже критична позиція – це поєднання з Рівненською АЕС, звідки йде основне електропостачання на Київ.

