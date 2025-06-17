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24 Канал Новини України День жалоби за жертвами у Києві: у місті будуть заборонені розважальні заходи
17 червня, 12:02
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День жалоби за жертвами у Києві: у місті будуть заборонені розважальні заходи

Дарія Черниш
Основні тези
  • 18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки, під час якої загинули щонайменше троє людей, 114 постраждали.
  • На День жалоби у місті заборонені розважальні заходи, всі комунальні установи мають приспустити державні прапори.

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами однієї з наймасованіших атак Росії на столицю. Нині відомо про загиблих та понад сотню постраждалих.

Про це повідомив Віталій Кличко, передає 24 Канал.

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День жалоби у столиці

Станом на 11:46 17 червня внаслідок російської масованої атаки по Україні у столиці відомо про 114 постраждалих та щонайменше трьох загиблих.

Мер міста підтвердив жертви у Дарницькому районі, а у Солом'янському досі триває пошуково-рятувальна операція. 

На День жалоби у середу, 18 червня, усі комунальні установи приспустять державні прапори. Влада рекомендує зробити це також на державних та приватних будівлях. Також заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

До слова, постраждалих внаслідок атаки доставляють у лікарні з численними тілесними ушкодженнями. 

Загалом вночі Росія запустила по Україні 472 повітряні цілі, з яких 428 знищено. На жаль, є влучання ракети Х-101 по цивільній інфраструктурі.