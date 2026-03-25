Невипадкова атака: чому росіяни зненацька націлились на Захід України

Росія 24 березня здійснила масовану атаку, зокрема спрямувавши дрони на західні регіони: у центр Львова та Івано-Франківська. Російська армія гатить по українських містах через відчай і невдачі на фронті, останніми днями втративши велику кількість особового складу.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман, додавши, що наразі противник припинив застосовувати тактику інфільтрації, яка перестала бути ефективною, повернувшись до постійних "м'ясних штурмів", а це несе за собою значні втрати живої сили.

Чому Росія застосувала лише 40% засобів ураження?

Аналізуючи атаки Росії по західній частині України, політтехнолог висловив думку, що саме через невдачі на полі бою (за останній тиждень поклав понад 8 тисяч осіб, захопивши 20 квадратних кілометрів) ворог вдається до посилення терору мирного населення . Проте він припустив, що противник під час обстрілу не зміг втілити намічені плани.

Починалося все гучно, в Києві були потужні вибухи о 2 годині ночі, потім виявилося, що ракет було значно менше, ніж анонсувалось. Настав ранок і в мене склалося відчуття, що не все прилетіло, і далі почалась нова атака. Потім з'явилась інформація, що Росія використала тільки 40% засобів ураження. І тут стає зрозуміло, чому. ГУР завдало удар по "Цирконах",

– озвучив Шейтельман.

На думку політтехнолога, такі дії української розвідки зірвали повноцінну атаку ворога, послабивши його спроможності до обстрілів. Тому він вирішив гатити хаотично, а дрони, які залишились невикористані з ночі, націлив по житлових будинках українців, пам'ятках архітектури, які, зі слів Шейтельмана, менш захищені.

Під час нічної атаки 24 березня противник застосував дрони, ракети повітряного та наземного базування, загалом 426 засобів ураження. Політтехнолог зауважив на успішній роботі ППО. Всі 18 крилатих ракет Х-101 та ще 5 "Іскандер-К" вдалося збити.

Зауважте! Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що ворог випробовує нову тактику проведення масованих атак. З його слів, Росія шукає варіанти обходу української ППО і тривалими повітряними тривогами, запускаючи впродовж дня засоби ураження, намагається її перевантажити.

