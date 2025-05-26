Це абсолютний антирекорд, – Ігнат про нічну атаку Росії

Росіяни третю ніч поспіль тероризують українців – цього разу ворог використав 355 дронів та 9 ракет. Це є антирекордом по кількості застосованих БпЛА за одну атаку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемаратону.

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Що відомо про нічну атаку на Україну

У ніч проти 26 травня для терору українців окупанти використали 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС у Самарській області та 355 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів із 7 напрямків.

Дійсно, це антирекорд. Масована атака із застосуванням ракет та дронів іде третій день поспіль,

– заявив Юрій Ігнат.

Він додав, що сили ППО збили всі 9 ракет, які випустили росіяни, а дронів удалося збити 288. За словами Ігната, для відбиття ворожої атаки залучаються всі можливі засоби.

Росіяни збільшують засоби повітряного нападу. Уночі 26 травня їх було 364.

Це неймовірна цифра, яку цитують всі світові медіа, показуючи, як режим Путіна "хоче" перемир'я,

– зазначив Ігнат.

До слова, російську атаку також прокоментував президент України. Зеленський зауважив, що країна-терористка так діє, бо має відчуття повної безкарності.

"Всю ніч працювали наші сили захисту неба та рятувальники. Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "Шахеди". Також було 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури", – написав український лідер.