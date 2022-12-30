Росія під час атаки використала "лише" 69 ракет: чи може агресор запускати більше

Вчора, 29 грудня, Росія вчергове завдала масованої ракетної атаки по Україні. Загалом окупанти випустили по території нашої держави 69 ракет.

Перед агресором постає серйозна проблема: він фізично не може забезпечити одномоментний пуск великої кількості ракет. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський.

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Чому складно забезпечити пуск значної кількості ракет

За словами військового експерта, противник використовує старі запаси радянського озброєння і не може гарантувати стовідсоткове спрацювання ракетних систем. "Задля зменшення негативних ударів по своїй території й території окупованого Криму вони роблять пуск з акваторій Чорного, Каспійського і, можливо, Азовського морів. Річ у тім, що певний відсоток ракет після запуску не летить до цілі, а просто тоне у воді", – зауважив Грабський.

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Ба більше, якщо росіяни справді передислокували авіацію з "Енгельса" на якісь дальні аеродроми, то плече підльоту до зони безпечного запуску (Каспійського моря) стає більшим. Відтак є певні експлуатаційні показники, які впливають на інтенсивність завдання ударів. Умовно, пояснює Грабський, якщо раніше до точки запуску потрібно було пролетіти 1 тисячу кілометрів, то тепер – 2 – 3 тисячі кілометрів. Це потребує чималих витрат, залучення додаткових ресурсів і розтягування по часу.

Перед ними постає проблема фізичної неспроможності забезпечення одномоментного пуску хоча б 200 ракет, аби змінити ситуацію чи ускладнити нам життя,

– констатує військовий експерт.

Безумовно, масовані запуски ракет по Україні ще будуть. Але сьогодні це розглядається не як ефективна зброя у військовому конфлікті, запевняє Грабський, а як примітивний засіб терору проти мирного населення.

Масована ракетна атака по Україні 29 грудня: коротко