Над Миколаївщиною збили 5 ворожих ракет, – Кім

Вранці 29 грудня по всій території країни оголосили повітряну тривогу. Ворог розпочав нову ракетну масовану атаку проти українців.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття силами ППО 3 ворожих ракет над морем. Згодом ця цифра зросла до 5.

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Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожі ракети

29 грудня, під час чергової масованої атаки росіян, голова Миколаївської ОВА розповів, що українським захисникам вдалося збити 5 ворожих ракет над морем. Повідомлення про це з'явилися близько 8:50.

Також Віталій Кім додав, що українська ППО може поставити сьогодні новий рекорд зі збиття ворожих ракет.

Масована атака по Україні 29 грудня: що відомо

Росіяни продовжують тероризувати мирні українські міста. Ранок 29 грудня почався з нової масованої ракетної атаки окупантів.

Сирени вперше загули десь о 06:00. Приблизно о 08:00 повітряну тривогу оголосили вже по всій країні.

У низці регіонів повідомили про роботу ППО. Мовиться зокрема про Сумщину, Одещину, Житомирщину та Київщину.

Зауважте, ворог неодноразово руйнував цивільну інфраструктуру. Перебувайте в укритті чи дотримуйтеся правила "двох стін" для власної безпеки.

Генштаб ЗСУ попереджує: не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри у жодні телеграм-чати та боти. Ворог моніторить український інфопростір і може коригувати нові удари, відповідно по ваших повідомлень.