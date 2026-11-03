Ігнат назвав головну ціль масованого удару Росії по Україні

Під час масованої атаки в ніч проти 3 листопада російські війська зосередили основні зусилля на знищенні критичної інфраструктури України. Ворог застосував 289 ударних безпілотників і десятки ракет різних типів, зокрема 120 реактивних дронів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Що відомо про перебіг російської атаки?

Ігнат повідомив, що російські війська завдали кількох хвиль ударів по Україні. Основними цілями стали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

Зараз продовжується атака реактивних дронів. І з півночі, і з півдня заходять через Одеську, Миколаївську, а також Чернігівську області. Рухаються переважно в західному напрямку,

– проінформував він.

Під час нічної атаки російські війська використали крилаті та балістичні ракети. Серед них – Х-101, "Іскандер-К", "Іскандер-М" і "Циркон".

Також ворог випустив 289 ударних безпілотників, із яких 120 були реактивними. Українська протиповітряна оборона збила або придушила 49 із 59 крилатих ракет. Ще щодо трьох ракет, які наразі не спостерігаються радіолокаційно, інформацію уточнюють.

Ігнат зазначив, що загальна тактика російських військ залишається незмінною, однак ворог може коригувати маршрути залежно від сил і засобів української протиповітряної оборони.

Можна бачити, що противник щоразу може змінювати в дечому маршрут, але загалом вони є типовими: з півночі через Чернігівську область заходять, далі заходять крилаті ракети, скажімо, з Вологодської області з літаків, заходять через східні регіони і рухаються до тих об'єктів, які сьогодні були атаковані,

– пояснив Ігнат.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія скористалася днем виборів до Конгресу США для масованої атаки по Україні. Головними цілями російських військ стали об'єкти енергетики, генерації та підстанції у дев'яти областях. Унаслідок ударів у багатьох містах і громадах запровадили аварійні та екстрені відключення електроенергії.

Президент наголосив, що Росія розраховує на те, що увага США буде зосереджена на виборах, а російський терор залишиться поза увагою. Він закликав партнерів допомогти Україні захистити небо та сприяти побудові справедливого й надійного миру.