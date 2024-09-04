Вночі кілька "Шахедів" заходили в Білорусь, одинз них зник

Під час масованої атаки на Україну ударні дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір Білорусі. Відомо, що один із них зник на території держави.

Вночі проти 4 вересня Росія знову масовано атакувала Україну різними видами озброєнь. Відомо, що щонайменше 4 "Шахеди" вночі зайшли до Білорусі, один зник там.

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Більшість дронів літали біля кордону

Українські моніторингові ресурси писали, що до Білорусі залетіли не менше 4 дронів-камікадзе. Перший з них перетнув кордон з Білоруссю в районі села Верхні Жари. Він пробув у Білорусі кілька хвилин і пішов в Україну у напрямі Чорнобильської зони.

Більшість "Шахедів" літали в районі білорусько-українського кордону, постійно перетинаючи його в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни Білорусі.

Цей дрон взяв курс у район аеродрому Зябрівка, пролетів Гомель і полетів на Могилів. Востаннє його помітили в районі Жлобіна. Після цього він загубився. Невідомо, куди він подівся. Повітряні сили також відмітили, що один із безпілотників залетів до Білорусі та зник.

Крім цього, білоруські медіа пишуть, що винищувач ВПС РБ піднявся з аеродрому Барановичі приблизно о 06:20 і, політавши 1,5 години, повернувся до Барановичів о 8-й ранку.