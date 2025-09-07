У Росії знову цинічно збрехали про масовану атаку по Україні. Агресор вдарив дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі, однак ні слова не сказав про справжні цілі атаки та вбивство людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство оборони Росії.

Що сказали в Росії про обстріл України 7 вересня?

Російське окупаційне командування прокоментувало завданий по Україні удар, під час якого сталися руйнування будівель у кількох містах, пошкоджено Кабінет Міністрів у столиці, знищено кінний клуб у Київській області та загинули люди.

Вороже міноборони звітує, що за допомогою "оперативно-тактичної авіації, ударних БпЛА, ракетних військ та артилерії" російські військові уразили нібито об'єкти, які використовувалися "для забезпечення ЗСУ".

Завдано поразки об'єктам військово-промислового комплексу та транспортної інфраструктури України, що використовуються в інтересах ЗСУ, місцях збирання, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів далекої дії, двом радіолокаційним станціям протиповітряної оборони, а також пунктам тимчасової дислокації українських озброєних формувань та іноземних найманців у 149 районах,

– цинічно прозвітували росіяни.

Які наслідки російсько-дронової атаки зафіксовано насправді?