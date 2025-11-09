Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Як Україна пережила останню атаку?

Артем Некрасов заявив, що російська атака 8 листопада стала однією з найважчих для української енергосистеми за час повномасштабної війни. Росія застосувала 45 ракет, із яких 32 були балістичними, і їх складно перехоплювати.

У більшості регіонів введені погодинні відключення світла. Проте найскладніше, за словами Некрасова, у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Через попередні обстріли знеструмлені абоненти на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, але доступ до ремонту обладнання можливий тільки після дозволу військових.

Міненерго закликає українців зменшити використання побутових приладів у пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перенесення виконання енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе знизити навантаження на енергосистему та стабілізувати її роботу,

– пояснюють в міністерстві.

Які ще наслідки останньої атаки?