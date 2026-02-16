Імовірність масованого удару: монітори відзначають активність ворожої авіації
- Моніторингові канали фіксують активність стратегічної авіації Росії, вказуючи на можливість масованого обстрілу.
- Росія переміщує бомбардувальники Ту-95МС, що може свідчити про підготовку до повітряної атаки.
Деякі фактори вказують на те, що Росія готує новий масований обстріл. Зокрема, помічено активність її бойової авіації, що несе ракети.
Про це пише низка моніторингових телеграм-каналів.
Дивіться також Росія тричі атакувала енергетичні об'єкти Азербайджану в Україні, і це не випадковість, – Алієв
Які ознаки вказують на підготовку Росії до нового масованого обстрілу?
Моніторингові канали зазначають, що є ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі. Є висока загроза вильоту бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та винищувачів МіГ-31К.
2 російські Ту-95МС перелетіли з "Оленья" на "Енгельс-2". Один спорядщений бомбардувальник вже перебуває на базі "Оленья".
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що мета окупантів досить проста – продовжувати завдавати масованих ракетних ударів по Україні. У російському Генштабі продовжать концентруватися на ударах по українській енергетиці.
Про новий масований обстріл попереджав і президент Зеленський
Президент Зеленський повідомив, що Росія готується до чергового масованого удару по Україні.
Президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту.
Глада держави раніше попереджав про можливі атаки Росії на українську енергетику в холодні дні та закликав реагувати на тривоги.