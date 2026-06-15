Росія підняла у повітря Ту-95МС: існує висока загроза ракетної атаки

У ніч проти 15 червня російські окупаційні війська активізували стратегічну авіацію. За даними моніторингових спільнот, у повітрі перебувають літаки, які є носіями крилатих ракет.

Наразі офіційної інформації про тип повітряних суден, їхню кількість та напрямок руху немає. 24 Канал відстежує ситуацію.

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Що відомо про зліт російських "тушок"?

На початок доби 15 червня монітори фіксують зліт щонайменше 4 бортів Ту-95МС з "Оленьї", їх може згодом стати більше. Також пишуть і про Ту-160 у повітрі. Якщо виліт бойовий, пуски крилатих ракет можуть відбутися у проміжку від 1 до 3 ранку.

Моніторингові канали також зазначають, що ворог може готувати чергову комбіновану атаку із застосуванням різних типів озброєння. Зокрема, йдеться про використання крилатих ракет та ударних безпілотників, які Росія регулярно запускає по українських містах і громадах.

У низці областей вже фіксується рух ворожих дронів-камікадзе. Сили Протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та авіація Сил оборони продовжують бойову роботу для знищення повітряних цілей.

Варто зазначити, що під час попередніх масованих атак Росія часто поєднувала застосування безпілотників зі стратегічною авіацією, намагаючись перевантажити українську систему ППО. Саме тому активність ракетоносіїв традиційно розглядається як один із ключових індикаторів можливої масштабної повітряної атаки.

Наразі українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі оголошення небезпеки. Особливо це стосується регіонів, де вже зафіксовано рух ворожих безпілотників або існує загроза застосування ракетного озброєння.

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Путін погрожував посилити атаки по Україні: що відомо?

Володимир Путін заявив про намір посилити удари по українській інфраструктурі та нарощувати атаки в межах війни проти України. За словами очільника Кремля, Росія розглядає нові удари як відповідь на атаки по російській території та об'єктах.

Путін стверджує, що Москва має намір і надалі збільшувати інтенсивність ударів по інфраструктурі України. Водночас у Кремлі відкрито визнають, що однією з цілей таких атак є завдання економічних збитків Україні. Путін також висловив переконання, що Росії нібито вдасться протистояти спробам послабити її економіку та вплинути на суспільні настрої.

Українська влада неодноразово наголошувала, що Сили оборони завдають ударів переважно по військових об'єктах, аеродромах, складах боєприпасів і підприємствах російського військово-промислового комплексу. Натомість Росія регулярно атакує цивільну інфраструктуру, житлові будинки, лікарні, навчальні заклади та об'єкти енергетики.