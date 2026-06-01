Це дуже важливо, – Зеленський закликав звертати увагу на повітряні тривоги

Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги. Український лідер наголосив, що це дуже важливо, особливо найближчими днями.

Про це президент України сказав під час вечірнього звернення 1 червня 2026 року.

Що сказав Зеленський стосовно тривог?

Будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги! Це дуже важливо,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також закликав українців обов'язково користуватися укриттями.

Відео ОП

Нагадаємо, про підготовку окупантів до нового масованого удару по Україні Володимир Зеленський говорив ще 29 травня. Відповідні дані отримала українська розвідка.

Також попереджали про обстріли в Івано-Франківській та Тернопільській ОВА. Зокрема, лунали повідомлення, що ціллю удару можуть стати міста та громади на Заході нашої держави.

ЗМІ ширили повідомлення, що Росія нібито відклала масовану атаку по Україні, буцімто оголосивши в односторонньому порядку "перемир'я" на Трійцю, що була 31 травня. Однак радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу спростував цю інформацію, зазначивши, що подібні заяви можуть бути частиною інформаційних маніпуляцій і не свідчать про реальні наміри Москви.