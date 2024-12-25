У Дніпрі після атаки понад 60 будинків без тепла, одну з лікарень евакуюють

Росія "привітала" українців з Різдвом масованою атакою. Були удари по енергетиці в багатьох областях, у Дніпрі після обстрілу є проблеми з теплопостачанням. Деякі садочки через це не працюватимуть.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Бориса Філатова.

Дивіться також Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня

Яка ситуація в Дніпрі після атаки на Різдво

Без опалення близько 65 будинків. Проблеми з теплопостачанням є у лівобережній частині міста. Проте газ, воду та електрику подають.

Щодо житломасиву "Сонячний" – сподіваюсь, що без теплопостачання він не залишиться. Бо ми системно і заздалегідь готувалися до різних сценаріїв. По житломасиву "Придніпровськ" також вже працюють всі можливі служби та необхідні фахівці. Наразі також наполегливо просимо енергетиків не відключати житломасив "Придніпровськ" від електроенергії за графіками,

– написав Філатов.

У Придніпровську 8 дитсадків поки не зможуть приймати дітей, бо нема опалення. На Сонячному, імовірно, садочки зможуть працювати.

Одну з міських лікарень евакуюють. Там зараз більше сотні пацієнтів, яких розподілять до інших лікувальних закладів Дніпра.

У будинках по місту 300 вибитих вікон, пошкоджено 7 закладів освіти.

Пункти незламності діють у школах 136, 108, 57, а також будинку культури "Енергетик".

Насамкінець Філатов закликав містян не складати руки, а допомагати одне одному.