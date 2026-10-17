Летіли балістика, крилаті ракети, "Калібри" і не тільки: Повітряні сили розповіли деталі атаки

У ніч проти 17 жовтня російські війська атакували Україну балістичними й крилатими ракетами, а також сотнями ударних безпілотників. ППО збила більшість ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Чим Росія атакувала Україну вночі?

Упродовж ночі, починаючи з 18:00 16 жовтня, російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М" і KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Росії, а також з тимчасово окупованого Криму. Крім того, ворог запустив крилаті ракети Х-22/32 з повітряного простору над окупованим півостровом і чотири ракети морського базування "Калібр" із Новоросійська.

Основу повітряної атаки становили ударні безпілотники. Загалом росіяни запустили 332 дрони, серед яких були Shahed, зокрема 31 реактивний, S-8000 "Бандероль", "Гербера" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Атаки здійснювалися з різних напрямків, зокрема з російських міст Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 293 повітряні цілі. Серед них:

4 крилаті ракети "Калібр";

289 безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Бандероль" і "Гербера".

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас наслідки російської атаки зафіксували на 22 локаціях, ще на трьох місцях упали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 повітряний напад тривав: у небі залишалися ворожі безпілотники, тож українців закликали дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, російські війська ввечері 16 жовтня масовано атакували Харків, завдаючи ударів по Немишлянському району. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 15 людей, серед них є діти.