Зафіксовано влучання: вночі Росія атакувала балістикою та понад 120 ударними БпЛА

У ніч на 18 лютого Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету та десятки ударних дронів. Повітряний напад тривав із вечора 17 лютого та охопив кілька регіонів країни.

Станом на ранок сили протиповітряної оборони знищили та подавили 100 ворожих безпілотників, однак зафіксовано і влучання. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Що відомо про атаку?

За даними Повітряні сили ЗСУ, противник запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.

Пуски дронів здійснювалися з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 80 із запущених безпілотників становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

підрозділи безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 100 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Попри це було зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА у 14 локаціях та падіння уламків збитих дронів у 3 локаціях.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Станом на ранок 18 лютого у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу, а громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Внаслідок атаки 17 лютого постраждали люди