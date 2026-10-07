Як летіли дрони та ракети: у мережі показали орієнтовний маршрут під час сьогоднішньої атаки

Росія вранці 7 жовтня здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники. За попередніми підрахунками, ворог міг використати до 150 БпЛА та десятки ракет.

Про це повідомляють аналітики каналу "Стратегічна авіація".

Як летіли ворожі цілі?

Згідно з приблизними підрахунками, цієї ночі російські війська могли запустити до 150 ударних БпЛА типу "Герань" і "Гербера". Зазначається, що більшість із них могли бути реактивними безпілотниками.

Крім того, ворог міг застосувати до 20 балістичних ракет "Іскандер-М", С-400 та KN-23 із Брянської та Воронезької областей Росії. Також фіксувалося можливе застосування до чотирьох гіперзвукових ракет "Циркон" із Ростовської області.

Маршрут ворожих дронів та ракет / "Стратегічна авіація"

За попередніми оцінками, Росія могла запустити до 40 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Вологодської області. Ще близько 8 крилатих ракет "Калібр" могли бути запущені з акваторії Каспійського моря, а приблизно шість "Іскандер-К" – із Курської області.

Основними цілями російської атаки стали Київ, Дніпро, Кременчук, Українка, Прилуки та Олександрія.

Нагадаємо, Росія в ніч проти 7 жовтня здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши щонайменше 178 повітряних цілей. Ворог атакував Україну ракетами "Циркон", "Онікс", "Іскандер-М", С-400, KN-23, Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", а також 130 ударними БпЛА.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або придушили 161 ціль противника. Зокрема, українські захисники збили або придушили 5 балістичних і 39 крилатих ракет, а також 117 ударних безпілотників, серед яких 38 були реактивними.

Ще щодо 6 крилатих ракет інформація уточнюється. Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 18 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – на ще 5.

На момент оприлюднення даних атака ще тривала, а в українському небі залишалося до десяти ворожих безпілотників. Найбільше від російського удару постраждали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.