Гучні вибухи та потужна пожежа: Сили оборони уразили Петербурзький нафтовий термінал

Сили оборони України 18 жовтня атакували безпілотниками FP-1 ключові об'єкти інфраструктури в Санкт-Петербурзі та області. Удари спричинили займання на нафтовому терміналі, критичний збій у роботі сервісів і знеструмлення.

Атаку підтвердили в компанії Fire Point.

Що відомо про удар по Петербургу?

Як повідомляє телеграм-канал Exilenova+, у Великому порту Санкт-Петербурга після численних влучань безпілотників спалахнув резервуарний парк АТ "Петербургский нефтяной терминал".

Наслідки атаки: дивіться відео

Цей комплекс площею 37 гектарів налічує понад 30 резервуарів загальним об'ємом 441 000 кубічних метрів і є найбільшим вузлом перевалки нафтопродуктів Росії на Балтиці.



Підтвердження удару / Дніпро Osint

Ураження дата-центру та енергетичної інфраструктури

Одночасно під удар потрапив центр обробки даних ИЦВА, який забезпечує функціонування сервісів платформи ВК. Пошкодження об'єкта проєктною потужністю 63 МВт спричинило масштабний збій у роботі онлайн-сервісів та хмарних систем по всій мережі.

Поряд із дата-центром безпілотники уразили підстанцію 330 кВ "Восточная", через що частина міста та прилеглих районів області залишилася без електропостачання. Крім того, зафіксовано пошкодження одного з міських мостів.

Реакція місцевої влади та наслідки

Губернатор Беглов повідомив, що рятувальники ліквідують займання цивільної інфраструктури в Невському, Красносельському та Червоногвардійському районах, а також на території нафтового комплексу.

"Жертв немає. Можливі перебої мобільного інтернету", – заявив губернатор Беглов.

Через атаку в місті тимчасово обмежили роботу аеропорту Пулково, де людей перевели в укриття. За даними Fire Point, для операції українські військові застосували безпілотники FP-1.

Попередні удари по об'єктах у російському тилу

Як уже повідомлялося на нашому сайті, далекобійні удари регулярно виводять з ладу стратегічні підприємства противника.

Нагадаємо, раніше ми писали про ураження Омського нафтопереробного заводу за 2500 кілометрів від кордону, а також атаку Сил оборони на Сургутський завод стабілізації конденсату Газпрому.