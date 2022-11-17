18 крилатих ракет та 5 дронів: у Генштабі розповіли про останню масовану атаку в Україні

17 листопада російські окупанти знову пустили ракети по українських містах. Втім, наші військові знищують повітряні цілі.

Під час ранкової повітряної тривоги загарбники випустили по Україні 16 крилатих ракет та запустили 5 безпілотників. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

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Що відомо про останню масовану атаку Росії

Лише сьогодні (17 листопада – 24 канал) противник застосував 16 крилатих ракет і 5 безпілотних літальних апаратів,

– заявив Громов.

За його словами, з 11 листопада ворог завдав 148 ракетних ударів, зокрема 15 листопада – 111 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Також противник застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях українських військ в районах 5 населених пунктів та об’єктах цивільної інфраструктури.

Втім, Збройні Сили України продовжують захищати наш народ. За це період вони вже знищили 102 повітряних цілі.

Згодом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 17 листопада Росія випустила 18 ракет, 4 з яких збили наші сили ППО. Також були керовані ракети, 2 з яких також ліквідували.

Масований ракетний удар по Україні 17 листопада: що відомо

Під час повітряної тривоги у Дніпрі повідомили про вибухи. Згодом стало відомо про влучання у два об'єкти інфраструктури. На жаль, відомо про постраждалих. Серед них – 15-річний підліток.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко розповів про прильот в області. За його словами, окупанти атакували об'єкт інфраструктури.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у небі над столицею збили дві ракети ворога.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Росія обстріляла Південний машинобудівний завод у Дніпрі. Він наголосив на тому, що ворог атакує також наш газовидобуток своїми ракетами.

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