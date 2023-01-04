Росія зараз буде намагатися застосувати нові підходи під час обстрілів, – ГУР

Країна-агресорка планує і надалі обстрілювати Україну. Ворог просто зараз готує ракети для наступного масованого удару по нашій країні.

Як попередив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю, ворог буде застосовувати різні типі ракет та дронів.

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За його словами, зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.

Вони (окупанти – 24 Канал) зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як 2 дні поспіль росіяни їх активно використовували,

– сказав він.

Скібіцький пояснив, що ворог комбінуватиме засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах.

Відповідаючи на питання, чи може Росія не збирати максимальну кількість для прориву нашої ППО, наприклад, 70 ракет, а завдавати удари дозовано та частіше, але по 20–30, як це було 31 грудня, Скібіцький заявив, що у ГУР "таких даних немає".

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31 грудня росіяни запустили близько 20 ракет по Україні, 12 з яких збили сили ППО, а ще кілька впали на території Росії. Унаслідок атак є загиблі та поранені. У перші години Нового року по всій країні пролунала тривога, а росіяни почали атакувати дронами. 45 цілей вдалося збити.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що наразі країна-агресорка, найімовірніше, готує свої кораблі до наступного обстрілу нашої держави. Наступна атака може бути на Різдво – 6 – 7 січня. Втім, Росії треба кілька днів на підготовку до неї. Крім того, певна активність ЗСУ та скорочення особового складу окупаційного війська на Сході та Півдні України суттєво спантеличили росіян.