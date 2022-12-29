Росіяни почали запускати по Україні Х-101, виготовлені наприкінці 2022 року, – ЗМІ

Під час чергової масованої ракетної атаки росіяни випустили зі своїх Ту-95МС щонайменше одну Х-101, виготовлену в четвертому кварталі 2022 року. Це вже не вперше, коли окупанти використовують такі "свіжі" ракети.

Зокрема, під час обстрілу 22 жовтня загарбники випустили з Ту-95МС крилату ракету, виготовлену у другому кварталі цього року.

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Окупанти використовують для обстрілів нові ракети

Росіяни використали для масованого ракетного обстрілу щонайменше одну крилату ракету, виготовлену наприкінці 2022 року. Схоже, загарбникам стає дедалі важче виробляти нові ракети, адже:

у жовтні росіяни використовували Х-101, випущені у квітні – червні 2022 року,

а зараз – аж у жовтні – грудні 2022 року.

Час між виготовленням ракети та пуском зменшився щонайменше на декілька місяців. Однією з причин може бути те, що окупантам з кожним місяцем дедалі важче дістати закордонні компоненти, зокрема зі США, які вони активно використовують у своїй Х-101. Водночас їхні запаси закінчуються.

Захисники українського неба 29 грудня збили 54 ракети

В проміжку між 2 та 3 кварталом росіянам вдалося виготовити щонайменше 52 ракети Х-101. Загалом у період з 2 кварталу 2018 року по 23 листопада 2022 року вони виробили не менше ніж 402 такі ракети.

За лічені дні до Нового року Росія здійснила чергову терористичну атаку. Країна-терористка випустила по Україні 69 ракет. На щастя, 54 з них збили захисники українського неба.

Ворог атакував Україну: