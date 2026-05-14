Меседж для Трампа і Сі Цзіньпіна: військовий оглядач назвав 2 особливості атаки Росії на Україну

Зранку 13 травня Росія розпочала масовану дронову атаку на Україну. Цілий вдень та вночі 14 травня окупанти продовжувати обстрілювати безпілотниками та ракетами. Ворог застосував рекордну кількість засобів.

Також росіяни активніше застосовували прикордонну смугу. Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив 24 Каналу, що мовиться про кілька кілометрів вздовж білоруського, молдовського, румунського кордонів.

Чому Росія використала території інших країн?

Василь Пехньо пояснив, що Україна має можливості значно краще та ефективніше розгортати систему протиповітряної оборони. Третину цілей під час атаки збили саме зенітними безпілотниками.

Росіяни розуміють це і намагаються шукати тактики. Фактично це постійний процес пошуку та ігор в "кішки-мишки", коли вони намагаються обійти наші рубежі, які створили наші Повітряні сили. Задля цього окупанти використовують територію сусідніх до нас країн,

– підкреслив він.

"Шахеди" пролітали по території Білорусі, Молдови, Румунії. Україна не може збивати цілі над їхнім повітряним простором. Тому ворог використовує ці коридори для того, щоб просочуватися і завдавати ударів по Ужгороду, Івано-Франківську, Рівному і та інших містах.

Зверніть увагу! Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив, чому Росія розтягує атаку на тривалий час. За його словами, на це є 3 причини. Насамперед окупанти намагаються виснажити систему ППО, українські можливості і засоби. Також ворог хоче тиснути на українців морально-психологічно. Крім того, зараз росіянам важко випускати одночасно таку кількість дронів. Сили оборони України уражають аеродроми, пускові майданчики, з яких ворожа армія випускає БпЛА на нашу територію.

Що Путін хотів довести Трампу та Сі?

Військовий оглядач припустив, що кадри з атакованих міст – це також політичний хід Росії. Адже атака відбувалася на тлі візиту Дональда Трампа до Китаю.

Тобто вони проводять наймасованіший обстріл на тлі переговорів, які відбуваються у Китаї між Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом. Вони ніби показують, що Росія ще на плаву, має ресурси, може грати важливу роль у процесах,

– сказав він.

Путін дуже хотів би бути там присутнім та бути на рівні з Трампом та Сі Цзіньпіном. Однак не секрет, що Росія дуже залежить від Китаю. Навіть у своїх повітряних атаках окупанти використовують дрони з комплектуючими китайського зразка.

"Наприклад, вони значно масштабували виробництво своїх CRPA-антен. Чим більше є елементів цих антен, тим успішніше росіяни долають наші рубежі засобів радіоелектронної боротьби та подавлення. Я думаю, що все проходить не без участі китайців", – зазначив Пехньо.

Цікаво, що 13 травня Дональд Трамп прибув до Пекіна уперше з 2017 року. Візит триватиме до 15 травня. Президент США вже встиг зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Повідомляли, що, зокрема, політики обговорять перебіг війни на Близькому Сході, торгівлю та продаж американської зброї Тайваню.

Які ворог атакував Україну 13 – 14 травня?

13 травня Росія здійснила одну з найдовших масованих атак по Україні. Зокрема, були влучання на Закарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині, в Івано-Франківську. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з 08:00 по 18:30 окупанти випустили по Україні 753 ударні безпілотники різних типів: "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербера", "Італмас", імітатори типу "Пародія".

Вночі 14 травня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Повітряні сили ЗСУ зафіксували 731 засіб повітряного нападу – 56 ракет різних типів та 675 безпілотників. Станом на 08:00 ППО збила або подавила 693 повітряні цілі. Основний напрямок удару – Київ.