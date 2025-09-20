Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни били балістикою та запускали "Шахеди": які наслідки атаки на Україну
20 вересня, 08:30
11

Росіяни били балістикою та запускали "Шахеди": які наслідки атаки на Україну

Надія Батюк

У ніч на 20 вересня Росія вкотре масовано атакувала Україну. Ворог запустив на українські міста та села не лише "Шахеди", а й ракети.

Усе, що варто знати про наслідки ворожої атаки, – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також На Дніпропетровщині є загиблий і 13 постраждалих під час масованої атаки БпЛА і балістики 

Які наслідки спричинила російська атака?

 

08:39, 20 вересня

Які наслідки атаки на Хмельницьку область

Цієї ночі на Хмельниччині працювала ППО. На жаль, внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі в одному з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка 1979 року народження.

Двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою.

За попередньою інформацією зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд. Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

08:30, 20 вересня

У мережі показали рух повітряних цілей над Україною

За даними моніторингових каналів, основним напрямком удару було Дніпро, Павлоград, Миколаїв та Донеччина.

Рух ракет та дронів під час атаки на Україну / Фото ППО Радар

08:24, 20 вересня

Під час нічних повітряних тривог ППО працювала і на Кіровоградщині. Завдяки роботі українських захисників наслідків атаки в області, на щастя, немає.

Така ж ситуація на Черкащині. У межах області знищили три російські ракети й дев'ять БпЛА. Травмованих немає. За попередніми даними, шкоди для інфраструктури теж. 

08:22, 20 вересня

Наслідки атаки на Одещину

Внаслідок атаки в Одеській області виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.

Вогнеборці та добровольці оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.

08:18, 20 вересня

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?

  • Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Щонайменше 13 осіб постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий".
  • Окрім цього, у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди та гаражі. Є руйнування на території підприємств.
  • Підприємство побите і в Павлограді. Там також виникло загоряння.
  • По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.
  • Загалом цієї ночі в області знищили 39 російських БпЛА.
07:23, 20 вересня

Внаслідок атаки є затримки руху поздів

В Укрзалізниці повідомили, що поїзд №7010/7009 Камʼянське – Краматорськ відправився зі станції Запоріжжя-Камʼянське із затримкою в одну годину через пошкодження контактного дроту попереду на маршруті.