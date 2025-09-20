У ніч на 20 вересня Росія вкотре масовано атакувала Україну. Ворог запустив на українські міста та села не лише "Шахеди", а й ракети.

Усе, що варто знати про наслідки ворожої атаки, – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також На Дніпропетровщині є загиблий і 13 постраждалих під час масованої атаки БпЛА і балістики

Які наслідки спричинила російська атака?