Росіяни били балістикою та запускали "Шахеди": які наслідки атаки на Україну
У ніч на 20 вересня Росія вкотре масовано атакувала Україну. Ворог запустив на українські міста та села не лише "Шахеди", а й ракети.
Усе, що варто знати про наслідки ворожої атаки, – читайте на 24 Каналі.
Дивіться також На Дніпропетровщині є загиблий і 13 постраждалих під час масованої атаки БпЛА і балістики
Які наслідки спричинила російська атака?
Цієї ночі на Хмельниччині працювала ППО. На жаль, внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі в одному з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка 1979 року народження. Двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою. За попередньою інформацією зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд. Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється. Під час нічних повітряних тривог ППО працювала і на Кіровоградщині. Завдяки роботі українських захисників наслідків атаки в області, на щастя, немає. Така ж ситуація на Черкащині. У межах області знищили три російські ракети й дев'ять БпЛА. Травмованих немає. За попередніми даними, шкоди для інфраструктури теж. Внаслідок атаки в Одеській області виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою. Вогнеборці та добровольці оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав. В Укрзалізниці повідомили, що поїзд №7010/7009 Камʼянське – Краматорськ відправився зі станції Запоріжжя-Камʼянське із затримкою в одну годину через пошкодження контактного дроту попереду на маршруті.
Які наслідки атаки на Хмельницьку область
У мережі показали рух повітряних цілей над Україною
Наслідки атаки на Одещину
Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?
Внаслідок атаки є затримки руху поздів
Цієї ночі на Хмельниччині працювала ППО. На жаль, внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі в одному з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка 1979 року народження.
Двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою.
За попередньою інформацією зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд. Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.
Під час нічних повітряних тривог ППО працювала і на Кіровоградщині. Завдяки роботі українських захисників наслідків атаки в області, на щастя, немає.
Така ж ситуація на Черкащині. У межах області знищили три російські ракети й дев'ять БпЛА. Травмованих немає. За попередніми даними, шкоди для інфраструктури теж.
Внаслідок атаки в Одеській області виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.
Вогнеборці та добровольці оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.
В Укрзалізниці повідомили, що поїзд №7010/7009 Камʼянське – Краматорськ відправився зі станції Запоріжжя-Камʼянське із затримкою в одну годину через пошкодження контактного дроту попереду на маршруті.