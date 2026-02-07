Укр Рус
Атаковано об'єкт енергетики: в ОВА розповіли про наслідки масованого удару по Івано-Франківщині
7 лютого, 11:08
Атаковано об'єкт енергетики: в ОВА розповіли про наслідки масованого удару по Івано-Франківщині

Сергій Попович
Основні тези
  • Внаслідок обстрілів в Івано-Франківській області ніхто не постраждав, але пошкоджено домогосподарства у Галицькій та Рогатинській громадах.
  • Застосовано 4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергетиці.

Вночі Росія масовано атакувала Івано-Франківську область. Цілю був енергетичний об'єкт.

Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА.

Які наслідки обстрілів в Івано-Франківській області?

Внаслідок обстрілів в Івано-Франківській області попередньо ніхто не постраждав. Відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.

Через складну ситуацію в енергетиці застосовано 4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії.

У ОВА подякували Силам ППО за злагоджену, професійну та ефективну роботу, а також службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Які ще регіони постраждали 7 лютого?