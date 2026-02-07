Атаковано об'єкт енергетики: в ОВА розповіли про наслідки масованого удару по Івано-Франківщині
- Внаслідок обстрілів в Івано-Франківській області ніхто не постраждав, але пошкоджено домогосподарства у Галицькій та Рогатинській громадах.
- Застосовано 4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергетиці.
Вночі Росія масовано атакувала Івано-Франківську область. Цілю був енергетичний об'єкт.
Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА.
Які наслідки обстрілів в Івано-Франківській області?
Внаслідок обстрілів в Івано-Франківській області попередньо ніхто не постраждав. Відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.
Через складну ситуацію в енергетиці застосовано 4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії.
У ОВА подякували Силам ППО за злагоджену, професійну та ефективну роботу, а також службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
Які ще регіони постраждали 7 лютого?
Росія масовано атакувала ракетами "Калібр" Бурштин на Івано-Франківщині.
Вибухи лунали і на Вінниччині. Через неї ракети летіли на Бурштин, але водночас Росія, ймовірно, атакувала якийсь об'єкт області ракетою "Циркон".
Гучно було у Рівному, де лунала серія вибухів на тлі повітряної тривоги.