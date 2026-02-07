Атаковано об'єкт енергетики: в ОВА розповіли про наслідки масованого удару по Івано-Франківщині

Вночі Росія масовано атакувала Івано-Франківську область. Цілю був енергетичний об'єкт.

Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА.

Дивіться також Вибухи у Бурштині та Івано-Франківську: туди летіли "Калібри" і БпЛА

Які наслідки обстрілів в Івано-Франківській області?

Внаслідок обстрілів в Івано-Франківській області попередньо ніхто не постраждав. Відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.

Через складну ситуацію в енергетиці застосовано 4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії.

У ОВА подякували Силам ППО за злагоджену, професійну та ефективну роботу, а також службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Які ще регіони постраждали 7 лютого?