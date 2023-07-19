Наймасованіша атака на Одещину: Братчук розповів деталі нічного обстрілу

У ніч з 18 на 19 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Одещині. За кількістю випущених ракет та інтенсивністю ударів це була наймасованіша атака на регіон з початку повномасштабного вторгнення.

Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Ворог намагався комбінувати ракети, щоб максимально ускладнити нашим силам завдання із захисту неба.

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"За попередньою інформацією по Одеській області запустили 12 "Калібрів" – усі були збиті нашою ППО. Також ворог застосував "Шахеди" та, попередньо, протикорабельні ракетні комплекси "Онікс" і Х-22, очікуємо підтвердження цієї інформації від військових", – повідомив спікер.

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Станом на 10:20 19 липня стало відомо, що Росія атакувала Одеську область 16 "Калібрами", з яких 12 вдалося збити українським силам ППО.

Після заяви Кремля про вихід із зернової угоди дві ночі поспіль відбувались атаки на Одеську область, причому обидві ночі ціллю номер один для ворога були житлові будинки громадян та портова інфраструктура.

"Це не випадковість: ворог хоче подати ці обстріли як помсту за надзвичайні події на Кримському мосту та завершення дії зернової угоди, але ми розуміємо, що для Кремля нема потреби у тому, щоб мати причину вдарити ракетами по мирних українцях", – зазначив Сергій Братчук.

Він додав, що вибухова хвиля, а також уламки знищених ракет сьогодні вночі пошкодили фасади деяких багатоповерхівок Одеси.

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До чого готуватись українцям

Речник "Півдня" нагадав, що є реалії війни і порадив громадянам не ігнорувати їх.

"Під час повітряних тривог треба виконувати правила безпеки і спускатися у бомбосховища, – це те, що рятує життя. А військові свою роботу знають і виконують її дуже ефективно", – додав він.

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