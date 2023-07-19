Наймасованіша атака на Одещину: Братчук розповів деталі нічного обстрілу
У ніч з 18 на 19 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Одещині. За кількістю випущених ракет та інтенсивністю ударів це була наймасованіша атака на регіон з початку повномасштабного вторгнення.
Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Ворог намагався комбінувати ракети, щоб максимально ускладнити нашим силам завдання із захисту неба.
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"За попередньою інформацією по Одеській області запустили 12 "Калібрів" – усі були збиті нашою ППО. Також ворог застосував "Шахеди" та, попередньо, протикорабельні ракетні комплекси "Онікс" і Х-22, очікуємо підтвердження цієї інформації від військових", – повідомив спікер.Важливо! Станом на 10:20 19 липня стало відомо, що Росія атакувала Одеську область 16 "Калібрами", з яких 12 вдалося збити українським силам ППО.
Росія шантажує Україну
Після заяви Кремля про вихід із зернової угоди дві ночі поспіль відбувались атаки на Одеську область, причому обидві ночі ціллю номер один для ворога були житлові будинки громадян та портова інфраструктура.
"Це не випадковість: ворог хоче подати ці обстріли як помсту за надзвичайні події на Кримському мосту та завершення дії зернової угоди, але ми розуміємо, що для Кремля нема потреби у тому, щоб мати причину вдарити ракетами по мирних українцях", – зазначив Сергій Братчук.
Він додав, що вибухова хвиля, а також уламки знищених ракет сьогодні вночі пошкодили фасади деяких багатоповерхівок Одеси.
Ворог обстріляв Одещину: дивіться відео
До чого готуватись українцям
Речник "Півдня" нагадав, що є реалії війни і порадив громадянам не ігнорувати їх.
"Під час повітряних тривог треба виконувати правила безпеки і спускатися у бомбосховища, – це те, що рятує життя. А військові свою роботу знають і виконують її дуже ефективно", – додав він.
Росія атакує українські міста з моря
- Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк застерегла українців від нових ракетних атак. Вона повідомила, що Росія поновила запаси "Шахедів", а також має потужне корабельне угруповання у Чорному морі.
- Речниця заявила, що ракетні атаки ворога триватимуть і будуть регулярними. Росіяни шукатимуть нові тактики ведення обстрілів, аби уражати більше цілей.
- Кіровоградська область також зазнала ракетної атаки, вранці 19 липня вибухи пролунали у Кропивницькому.
- 18 липня стало відомо, що кількість жертв від теракту росіян в Умані 28 квітня зросла до 24 людей. У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Впродовж цього часу медики боролися за її життя після осколкового поранення, але вона не вижила.