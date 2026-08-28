"Щоб із піднятими лапками вийшли": віцеспікер Держдуми Росії закликав бомбити міста України

У Кремлі вже навіть не намагаються приховувати справжні цілі своєї агресії проти України. Російські високопосадовці публічно пропонують масовано нищити цивільну інфраструктуру заради залякування суспільства.

Як повідомляє видання The Moscow Times, про це в ефірі одного з російських телеканалів заявив віцеспікер держдуми Росії Петро Толстой. Він закликав масовано бомбити міста України, аби зламати опір населення та змусити цивільних капітулювати.

Заява російського депутата про знищення міст

Під час пропагандистського ток-шоу "Время покажет" Толстому нагадали, що в Україні мешкає понад 20 мільйонів людей, і запитали, що з ними буде, якщо перетворити територію країни на "випалену землю". У відповідь російський політик запропонував лише за добу попереджати жителів про майбутні удари, аби ті залишали міста.

"Ви вважаєте, що ми закликаємо до жорстокості? А ми закликаємо до того, щоб деморалізувати публіку настільки, щоб із піднятими лапками вийшли назустріч нашим військам", – сказав Толстой.

До слова, у Держдумі вже закликали посилити удари по Україні. Так, депутат і генерал-лейтенант запасу Андрій Гурулєв говорив про необхідність "бити противника нещадно, не морочачись".

Депутат Андрій Колесник заявляв, що російським військовим потрібно "постійно завдавати ударів, щоб вони голови навіть підняти не могли".

Голова партії "Батьківщина" Олексій Журавльов взагалі пропонував знищити половину населення України. Він назвав українців "нацистами» і наголосив, що війна йде "заради того, щоб цієї зарази там не було, щоб нам ніхто не загрожував".

Зауважимо, що заклики російських посадовців до терору лунають на тлі масштабних планів Кремля щодо подальшої ескалації.

Раніше українська розвідка повідомляла, що російський Генштаб підготував план додаткової мобілізації 600 тисяч осіб протягом 2026 – 2027 років.

Володимир Зеленський зазначив, що рішення Москви збільшувати контингент окупаційної армії підтверджує відсутність будь-якого бажання вести реальні мирні переговори.