"Бережіть життя": Зеленський закликав реагувати на повітряні тривоги найближчими днями

Зеленський попередив про можливу загрозу масованих атак по території України. Він закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це глава держава сказав у своєму зверненні.

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Що сказав Зеленський про загрозу російської атаки?

Президент України Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. За його словами, країна має розраховувати насамперед на власну силу та пильність громадян.

Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов'язково бережіть життя,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ймовірну загрозу застосування Росією балістичної ракети середньої дальності типу "Орешник" протягом 12 червня. За даними українських військових, запуск може бути здійснений із полігону "Капустин Яр".

У зв'язку з цим у Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уважно реагувати на можливі загрози. Про підвищену активність на зазначеному полігоні також повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, закликавши громадян зберігати пильність.

Крім того, зазначимо, що начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації щодо загроз атак. За його словами, Росія часто використовує масовані запуски дронів як елемент підготовки до подальших ударів, а оцінка ризиків здійснюється військовими постійно на основі низки розвідувальних ознак.

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