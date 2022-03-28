Масована кібератака на Укртелеком нейтралізована: триває відновлення надання послуг

На IT-інфраструктуру Укртелекому 28 березня була здійснена потужна ворожа кібератака. Напад вже нейтралізували, триває відновлення надання послуг клієнтам.

Про це повідомив голава Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

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"Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів Укртелеком тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів", – зазначив посадовець.

Фахівці Держспецзв'язку оперативно відреагували на ситуацію, завдяки чому атаку було відбито. Тож тепер Укртелеком має можливість почати відновлення надання послуг клієнтам,

– додав Юрій Щиголь.

Нагадаємо, що через кібератаки на Укртелеком у Дніпропетровській та Харкіській областях, а також в Одесі тимчасово не працювали короткі номери рятувальників та поліції. Пропонували резервні номери.